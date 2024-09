Le parole di Paoloin conferenza:COSA E’ MANCATO – Non abbiamo creato tanto anche se nel primo tempo abbiamo avuto buon palleggio, si sentiva che era una partita da 0-0 dalla panchina. Giocavamo contro una squadra matura, che lotterà per il titolo secondo me, però a noi deve servire come crescita. Queste partite sono i piccoli dettagli a fare la differenza, se guardi i goal sono i piccoli dettagli. Con giocatori d’esperienza ti annusano e ti castigano. Da quando sono qua a livello d’approccio abbiamo fatto una buona partita, dobbiamo continuare così. Come staff e io soprattutto dobbiamo lavorare sugli episodi e per la crescita. Abbiamo giocatori di valore anche per la prima squadra, dobbiamo saper leggere la partita e i momenti, quando stare più concentrati, quando fare il fallo, non andare sempre in transizione. Quello è l’esperienza e tutto serve: errore e migliorare, non dobbiamo fare sempre lo stesso errore.ROSA – I nuovi arrivati si stanno adattando al gruppo, Luis arriva da fuori, Felix era in Italia da un po’, Faticanti è uno storico della Roma, un valore aggiunto, tutti i nuovi ci serviranno.GOAL- Concentrazione ed episodi, se guardi i goal, come oggi, 2 sono su calci piazzati e uno dalla punizione. Bisogna stare più concentrati, quello che ho imparato in Italia è che chi lotta per qualcosa di importante sono le migliori 5 difese del campionatoAFENA GYAN – Simpatico e allegro, speriamo che contagi in un calcio così serio, bisogna n po’rilassarsi, ci sono cose più importanti nella vita per prenderla così seriamente. Bisogna avere la responsabilità giusta per dove siamo, sappiamo qual è il progetto, il nostro lavoro è farli crescere. E’ un valore aggiunto, speriamo che ci duri un po’ di più e che non lo portino subito su in prima squadra (ride ndr).