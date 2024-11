Le formazioni ufficiali di Montenegro-Turchia

Lascende in campo contronel match valevole per la sesta giornata della Lega B di. La Nazionale di, attualmente in vetta al Gruppo 4, punta a vincere in casa del fanalino di coda del girone per ottenere la certezza di qualificarsi alla Lega A della Nations League 2026/27. I riflettori saranno inevitabilmente puntati anche su Kenan Yildiz che, dopo aver scontato un turno di squalifica, è stato schierato con un maglia da titolare da parte del ct italiano.Montenegro (3-5-2): Nikic; Tuci, Vujacic, Sipcic; Vukcevic, Vukotic, Jankovic, Loncar, Gasevic; Krstovic, Jovetic. Ct. Prosinecki.Turchia (4-2-3-1): Gunok; Ayhan, Demiral, Topcu, Elmali; Kokcu, Yokuslu; Akgun, Arda Guler, Yildiz; Akturkoglu. Ct. Montella.