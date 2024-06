Yildiz, le parole di Montella

Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio con l'Italia. Montella ha commentato la prestazione di Kenan Yildiz e in generale come lo vede per il futuro."Per me è un calciatore completo, moderno, forte da un punto di vista fisico. Rispetto a settembre, periodo in cui l’ho fatto debuttare e non giocava ancora nella JuveMa a 18 anni può ancora fare meglio da questo punto di vista nella gestione della partita e nei momenti della gara. Però è mentalizzato: ha un presente e un grandissimo futuro. Alla sua età non è facile avere questa maturità. Spero per lui che non la perda".