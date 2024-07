Yildiz, le parole di Montella

Vincenzo Montella, allenatore della Turchia, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dell'eliminazione dell'Italia da Euro2024:"Mi dispiace che l’Italia sia uscita, avrei preferito che andasse fino in fondo. Che io sia l’ultimo rimasto è solo un dato statistico. Non mi sento in concorrenza con gli altri tecnici italiani, anzi tifo sempre per i miei colleghi che lavorano all’estero. Anche perché se ottengono buoni risultati è una pubblicità positiva per tutta la nostra scuola di allenatori".Montella ha poi parlato anche di Kenan Yildiz, talento della Juve che è impegnato con la Turchia agli europei: "Innanzitutto mi piace che è forte. E poi si allena bene, ha la testa giusta, vuole migliorare ogni giorno. Ha un’ottima tecnica in velocità. Deve attaccare meglio e spesso la porta, segnare di più e crescere nella gestione dei momenti della gara".