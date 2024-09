Monopoli-Juve Next Gen, i convocati

1 Vinarcik

3 Afena Gyan

4 Pedro Felipe

5 Macca

6 Comenencia

7 Mulazzi

10 Anghelè

11 Cudrig

15 Savio

16 Amaradio

17 Guerra

18 Ledonne

20 Da Graca

21 Palumbo

24 Citi

25 Scaglia S.

28 Owusu

30 Daffara

31 Puczka

32 Stivanello

33 Perotti

34 Turco

42 Peeters

73 Faticanti

79 Semedo

La, nella quarta giornata del Girone C di Serie C, è pronta per la sua seconda trasferta stagionale. Oggi, sabato 14 settembre 2024, alle ore 18:30, i bianconeri affronteranno il Monopoli al "Vito Simone Veneziani". Il Monopoli, che ha già conquistato 6 punti sui 9 disponibili all'inizio del campionato, ha subito l'unica sconfitta in casa. La squadra di Paolo Montero, invece, ha raccolto 3 punti nei primi tre turni, con l'unico successo ottenuto lontano dalle mura amiche, precisamente a Caserta.