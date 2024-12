Giovedì 5 dicembre, a Miami, si terrà il sorteggio della fase a gironi del Mondiale per Club, un evento particolarmente atteso che segna l’inizio ufficiale della competizione. Lasarà presente in Florida con una delegazione ufficiale composta da Francesco, Managing Director Revenue & Institutional Relations, e Stephan, ex giocatore bianconero e Legend del club. La presenza di Lichtsteiner, simbolo di professionalità e impegno, testimonia l'importanza dell'evento per la società. I due rappresentanti avranno il compito di rafforzare le relazioni internazionali e curare gli interessi del club in un contesto di grande visibilità mediatica e sportiva.