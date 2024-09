Come riportato da Calcio e Finanza, il Mondiale per club naviga in acque complicate dato che non c'è ancora nessuna Tv pronta a trasmettere il nuovo torneo. Nella mattinata di oggi, per la precisione alle ore 11:00, è scaduto infatti la deadline per presentare offerte. Lo stallo non comprende solo l'Europa. E' un fatto più generale, che riguarda anche gli altri continenti che hanno squadre che prenderanno parte alla nuova competizione. Il Mondiale per club, a cui prenderà parte anche la Juventus, inizierà il 15 giugno e finirà il 13 luglio.