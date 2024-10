Mondiale per Club, quando ci sarà il sorteggio

Mancano otto mesi all'inizio delche si svolgerà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio. Due squadre italiane presenti, ovvero Juventus ed Inter. In totale ci saranno 32 squadre provenienti da tutto il mondo.Le squadre saranno divise in 8 gironi con gruppi quindi da quattro. Sarà un girone senza andata e ritorno e quindi le squadre saranno impegnate in minimo tre partite. Il sorteggio avverrà nel mese di dicembre. La Juventus scoprirà quindi quali club affronterà nel girone della nuova competizione organizzata dalla FIFA.