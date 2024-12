Thiago Motta parla del Mondiale per Club: le parole

In conferenza stampa, alla vigilia dia ha parlato anche del Mondiale per Club, che si disputerà in estate. C'è stato il sorteggio dei gironi e il tecnico ha risposto sulla competizione."Giocheremo tra pochi giorni e ne parleremo tra pochi giorni del Manchester City, ora concentrati sul Bologna. Sarà una bella competizione con bellissime partite da affrontare. Manca tantissimo ancora ma quando arriverà faremo il nostro massimo per competere con le nostre avversarie. E alla fine come sempre, quello che conta, avere il risultato dalla nostra parte".