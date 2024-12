Manchester City-Juventus, come giocano gli inglesi

Manchester City-Juventus, chi sono i protagonisti avversari

Il sorteggio del Mondiale per club ha emesso il suo primo verdetto : sarà il Manchester City l'avversaria di prima fascia per la Juventus di Thiago Motta. Uno scontro che non sarà del tutto inedito per i bianconeri, visto che la prossima settimana affronteranno proprio i Citizens all'Allianz Stadium. Il match contro gli uomini di Guardiola. Ma andiamo a conoscere più da vicino i prossimi avversari sia di Champions League sia del Mondiale per club per la Juve.Il Manchester City non ha certo bisogno di molte presentazioni: una delle squadre più importanti e vincenti al mondo, soprattutto negli ultimi anni. I Citizens, tuttavia, stanno affrontando un momento di difficoltà. Solo nel mese di novembre, infatti, hanno subìto 5 sconfitte e un pareggio, senza ami riuscire a vincere: l'ultima sconfitta risaliva addirittura. In ogni caso il Manchester City rimane una squadra da affrontare con la massima attenzione, considerata la qualità dei suoi giocatori. Guardiola schiera spesso i suoi uomini, lo stesso modulo adottato da Thiago Motta.In porta il titolare è, mentre la difesa è coperta da Walker, Stones, Akanji e Gvardiol, che sono tra i più utilizzati, alternando con Ruben Dias e Ake. A centrocampo la qualità è alta, conche vengono schierati regolarmente, ma non solo. Guardiola sta sperimentando spesso il classe 2004 Rico Lewis, che ha giocato già diverse partite da titolare. Per quanto riguarda il reparto offensivo, i riflettori sono puntati tutti su, ma il norvegese non è l'unico: spesso gli esterni offensivi sono una vera e propria arma in più per il City, che può contare su giocatori come Grealish, Doku e Nunes. Scegliere una stella per i Citizens sarebbe riduttivo, ma nomi del calibro diparlano già da sé.