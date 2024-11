Mondiale per Club, quanto può guadagnare la Juventus

Uno dei punti ancora da chiarire per il nuovoa 32 squadre riguarda i premi destinati alle partecipanti. Gli importi dipenderanno dagli accordi sui diritti televisivi e dagli sponsor che sosterranno il torneo, la cui prima edizione si terrà negli Stati Uniti nell’estate del 2025. Dopo mesi di speculazioni sui possibili ricavi, emergono nuove indiscrezioni sui premi garantiti. Secondo il quotidiano The Times, martedì la FIFA avrebbe incontrato l’Associazione dei Club Europei (ECA) per discutere le potenziali cifre da distribuire, evidenziando l’importanza di definire risorse significative per attrarre i principali club mondiali.Secondo il quotidiano, i premi per la partecipazione al nuovo Mondiale per Club potrebbero raggiungere, da dividere equamente tra le 32 squadre partecipanti. Ogni club, Juventus compresa, incasserebbe così circa, solo per essere presente negli Stati Uniti.Questa somma è paragonabile ai 18,62 milioni di euro garantiti ai club europei per la partecipazione alla Champions League 2024/25. Restano però da definire i premi per vittorie o pareggi nella fase a gironi, così come quelli per il passaggio dagli ottavi di finale fino alla conquista del trofeo.