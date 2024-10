In attesa di conoscere ulteriori dettagli riguardo al chiacchieratissimoche, salvo capovolgimenti di fronte, dovrebbe scattare il prossimo 13 giugno, prende sempre più corpo il numero definitivo delle squadre partecipanti.Su 32 squadre ai nastri di partenze, 30 sono già sicure del pass, mentre un altro verrà assegnato alla formazione che tra circa un mese vincerà la Copa Libertadores. Con il Mondiale che si disputa negli Stati Uniti, tuttavia, uno slot sarà destinato proprio ad una squadra che disputa la MLS.Secondo Marca, la FIFA avrebbe deciso di invitare proprio l', ovvero la squadra di, che ha chiuso al primo posto la Regular Season nel campionato americano. L'Inter Miami, però, non sarà l'unica squadra a stelle e strisce a disputare il torneo: i Seattle Sounders sono infatti già qualificati, in quanto vincitori della Champions League nordamericana nel 2022.