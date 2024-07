La FIFA ha lanciato l’asta per quanto riguarda i diritti televisivi della prima e della seconda edizione del nuovo Mondiale per Club a 32 squadre che si disputerà nel 2025 e nel 2029. Tra le 32 squadre che prenderanno parte alla prima edizione che si disputerà tra un anno negli Stati Uniti ci sarà anche la Juventus. Di seguito la nota dell'organismo mondiale:"Questo processo di gara per le edizioni 2025 e 2029 del nuovo Mondiale per Club permetterà alla FIFA di selezionare l’entità o le entità più adatte a garantire gli impegni di trasmissione e programmazione richiesti su base globale, regionale o specifica per territorio. Una seconda fase, che coprirà l’Europa e l’Africa sub-sahariana, sarà organizzata successivamente, con date precise che saranno comunicate a tempo debito".