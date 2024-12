Giovedì 5 dicembre, a Miami, si svolgerà il sorteggio della fase a gironi del Mondiale per Club, un evento atteso con grande interesse dagli appassionati di calcio. Lasarà tra i protagonisti e offrirà ai tifosi la possibilità di seguire l’evento in diretta. La trasmissione sarà disponibile a partire dalle ore 19:00 sui canali ufficiali TikTok e YouTube del club bianconero, garantendo così una copertura completa per chi desidera vivere l’emozione del sorteggio in tempo reale. L’evento rappresenta un importante momento per il club, pronto a scoprire le avversarie nella prestigiosa competizione internazionale.