La prima edizione delnegli USA sta affrontando numerosi problemi. Oltre alle preoccupazioni per l’eccessivo numero di partite e i contratti dei calciatori, la copertura televisiva è in crisi. Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha convocato un meeting d'emergenza con dirigenti TV per stimolare interesse, ma ad oggi mancano emittenti, sedi, sponsor e dettagli sui premi. Le trattative con Apple per lo streaming sono fallite, complicando la ricerca di broadcaster. L'assenza di squadre di rilievo riduce l’attrattiva del torneo e le trattative con gli sponsor sono ancora in stallo. Lo scrive The Athletic.