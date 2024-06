Avevano fatto scalpore le parole di Carlorilasciate a Il Giornale ( QUI ) riguardanti la partecipazione aldel Real Madrid. Club spagnolo che ha prontamente diramato un comunicato riguardo la propria partecipazione alla competizione. Ora però le scuse sono arrivate direttamente da Carlo Ancelotti tramite una storia sul proprio profilo Instagram. Il messaggio di Carlo:"Nella mia intervista a Il Giornale, le mie parole sul Mondiale per Club Fifa non sono state interpretate come volevo. Niente di più lontano dal mio interesse che rifiutar la possibilità di disputare un torneo che considero una grande opportunità per continuare a lottare per grandi titoli con il Real Madrid".