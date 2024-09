Mondiale per Club 2025: cosa succede con i giocatori in scadenza o in prestito

Chi sono i giocatori della Juventus in scadenza al 30 giugno 2025

Francisco Conceicao - in prestito secco dal Porto

Pierre Kalulu - in prestito con diritto di riscatto dal Milan

Danilo - in scadenza

Mattia Perin - in scadenza

Carlo Pinsoglio - in scadenza





La situazione di Tiago Djalò

La prossima estate sarà catalizzata, oltre che come di consueto dal calciomercato, dall'attesissimo appuntamento con ila 32 squadre. L'edizione 2025 del torneo, completamente rivoluzionato nel suo format, si svolgerà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio. Si partirà con la consueta fase a gironi - con 8 gruppi da 4 squadre - per poi passare alla fase ad eliminazione diretta con ottavi, quarti, semifinale e finale. Tra i club che lotteranno per il titolo di campione del Mondo per club ci sarà anche la Juventus, approdata al torneo grazie al punteggio ottenuto nel ranking stagionale FIFA. Il torneo, tuttavia, si giocherà in un periodo dell'anno in cui solitamente le competizioni relative ai club sono terminate. E di conseguenza un importante quesito sorge spontaneo:Che cosa succederà a quei calciatori con contratto in scadenza, o in prestito, fino al 30 giugno 2025? Potranno disputare l'intera competizione o dovranno abbandonarla dopo quella data? Al momento mancano ancora comunicazioni ufficiali in tal senso, ma considerando il Mondiale per Club come una competizione che fa parte dell'annata sportiva 2024/25 la FIFA potrebbe dare il via libera ad una deroga che permetta ai calciatori che si trovano in questa situazione di portare a termine il torneo.C'è poi la situazione riguardante Tiago Djalò. Il difensore portoghese è stato ceduto in prestito dalla Juventus al Porto fino al 30 giugno 2025. Anche il club lusitano prenderà parte al Mondiale per Club, di conseguenza - qualora lo scenario relativo alle deroghe si concretizzasse - il difensore classe 2001 potrebbe disputare il torneo proprio con la maglia del club portoghese.





