Mondiale per club 2025, l'elenco completo dei gironi

Girone A

Palmeiras

Porto

Al Ahly

Inter Miami



Girone B

Paris Saint-Germain

Atletico Madrid

Botafogo

Seattle Sounders



Girone C

Bayern Monaco

Auckland City

Boca Juniors

Benfica



Girone D

Flamengo

Esperance Sportive de Tunisie

Chelsea

Club Leon



Girone E

River Plate

Urawa Red Diamonds

Monterrey

Inter



Girone F

Fluminense

Borussia Dortmund

Ulsan

Mamelodi Sundowns



Girone G

Manchester City

Wydad Casablanca

Al-Ain

Juventus



Girone H

Real Madrid

Al Hilal

Pachuca

Salisburgo

Il sorteggio del Mondiale per club 2025 è ufficialmente concluso. Le 32 squadre sono state divise in otto gironi da quattro, con un club per fascia. La competizione si giocheràe coinvolgerà tanti club da ogni continente. Le prime due classificate di ogni raggruppamento accederanno alla fase ad eliminazione diretta che, come di consueto, prevede ottavi di finale, quarti, semifinale e la finale. Per l'Italia ci saranno Inter e Juventus: i bianconeri sono stati inseriti nel girone G insieme a Manchester City, Wydad Casablanca e Al-Ain





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui