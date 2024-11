Momento molto difficile per ilLa sconfitta contro l'Auxerre per 3-1 ha allontanato ancora di più la vetta della classifica. Il tecnico italiano nel post partita ha anche dichiarato di essere pronto a lasciare il club e dimettersi se il problema fosse lui. Ma dall'Equipe emergono retroscena sulla reazione che De Zerbi ha avuto contro i suoi giocatori."Mi avete umiliato, mi avete umiliato davanti ai nostri tifosi. Non avete avuto i c...”, è solo uno dei passaggi più forti utilizzati nello spogliatoio dopo il match con l'Auxerre da parte di De Zerbi. L'entusiasmo dell'ambiente, derivante anche da acquisti importanti comeè ormai scemato e aumenta la tensione.