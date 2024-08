Se c'è un momento in cui non è necessario gridare al "panico", eccolo qui, eccovelo servito. Lasta per nascere, non è ancora nata. Lo dimostra il percorso intrapreso dae lo certifica la classica distinta con le formazioni. C'è un problema numerico, e va ben oltre la sfera tattica. Anzi: la prima penalizza evidentemente la seconda.Se la squadra non è riuscita a vincere neanche una partita in questo precampionato, tra i tanti motivi ce n'è uno che porta più responsabilità di altri e agli altri:Non ci sono segreti chissà quanto astrusi, non c'è un significato nascosto. C'è un numero, appunto, che è il 15: sono i calciatori a disposizione senza i due infortunati, non contando Savona e Rouhi, che a Göteborg non sono neanche scesi in campo.