L'ormai ex attaccante della Juventus Moiseha ottenuto una convocazione da Luciano Spalletti nella nazionale italiana. Nella giornata di ieri però l'attaccante classe 2000 originario di Vercelli ed ora in forza alla Fiorentina si è allenato a parte rispetto al gruppo squadra. Avrebbe infatti rimediato un affaticamento muscolare alla gamba destra. A partire dalla giornata di oggi però dovrebbe ritornare ad allenarsi con il gruppo squadra agli ordini del CT Spalletti. Sperando di riprendersi un posto in azzurro che gli manca da diverso tempo ma che Moise non ha mai nascosto di volersi riprendere.