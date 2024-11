L'ex attaccante della Juventus, ora alla Fiorentina Moiseha parlato ai microfoni di CBS, un'emittente televisiva americana. Queste le sue parole:"La stagione passata ho avuto molti infortuni, non è stato il massimo. Quando passi periodi brutti, non devi tenere la testa bassa ma devi restare positivo. Quest'estate mi sono promesso che sarei tornato su certi livelli"."Non vi mentirò, mi aveva già chiamato lo scorso anno ed era interessato a farmi di nuovo crescere. Quest'anno è molto importante per me, e Palladino ai miei occhi è come un padre. Abbiamo un'ottima connessione, in ogni cosa che facciamo. Non tutti hanno la fortuna di avere un allenatore con cui puoi parlare. E ora le cose stanno iniziando ad andare bene"."Con lui ho trascorso un grande anno, eravamo sempre insieme. Passare tempo con lui ti dà tanta energia, condividiamo molto e siamo come fratelli!".