Era diventato virale ieri sui social il video in cui si notava Moise, appena presentatosi come nuovo giocatore della, impegnato insieme a un gruppo di bambini sul campo del Viola Park. L'attaccante exsi stava dilettando nel calciare la palla cercando di centrare un bersaglio gigante, ma apparentemente con scarsi risultati, cosa che ha subito attirato su di lui ironie e commenti tutt'altro che simpatici. A smorzare i toni è stato lo stesso club viola, che oggi ha condiviso di nuovo quelle immagini sui propri canali ufficiali scrivendo: "I Campioni sono così: guerrieri in campo, leali con i bambini".