Kean in doppia cifra di goal

Mentre lasi è fermata perdendo le ultime due partite di campionato con Bologna e Udinese, chi continua ad aumentare i propri numeri stagionali èL'ex attaccante dellaha segnato contro l'Udinese su calcio di rigore. Una rete "storica" per Kean.Per la prima volta nella sua carriera, Kean è riuscito a raggiungere la doppia cifra di goal in Serie A. Non c'era mai riuscito fino ad ora, né alla Juventus né al Verona. 10 goal in 15 presenze in campionato per l'attaccante, che sta vivendo la sua miglior stagione in Italia e continuando così potrebbe superare anche i goal realizzati nell'anno al PSG.