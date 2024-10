Parla Moise Kean

L'ex attaccante della Juventus ora alla Fiorentina Moiseè stato protagonista di un'intervista a SportWeek. Le sue parole:"Ho avuto diversi momenti belli e brutti. Forse più brutti. L'ultimo è quello legato all'infortunio della scorsa stagione. Mi ha condizionato la scorsa stagione e non mi ha permesso di dare il massimo"."La famiglia mi è stata vicino ma arriva sempre un momento in cui ti trovi solo con te stesso e ti devi guardare allo specchio. Mi sentivo triste perchè non mi riuscivano le cose che volevo fare. Nella mia testa vedevo il risultato del dribbling o della finta e poi pensavo: 'C***o non ci riesco' ma poi sapevo che dopo il buio torna la luce. Quindi che avrei prima o poi dimostrato chi sono e di che cosa sono capace"."Sapevo che avrei potuto dare di più. L'ultimo anno poi è stata sfiga con l'infortunio che mi ha tolto lucidità. Al momento sai che è difficile poi però sei grato a quelle difficoltà che ti insegnano a gestirle diversamente se dovessero capitarti nuovamente. La scorsa stagione è stata di insegnamento".