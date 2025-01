Douglas Luiz ai saluti? La posizione della Juventus

Il centrocampista brasiliano della Juventusin questa prima metà di stagione sta incontrando qualche difficoltà complici anche i molteplici infortuni. Al punto che qualche rumors lo vedrebbe lontano da Torino già nel corso del mercato di gennaio. Stando infatti a quanto riferisce dall'Inghilterra Mirror ilavrebbe messo gli occhi sul centrocampista brasiliano.La Juventus sarebbe disposta ad aprire le trattative per una cessione del giocatore. Tuttavia la volontà del Manchester City sarebbe quella di avere Douglas in prestito ed i bianconeri al momento non sembrano intenzionati ad una cessione temporanea.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui