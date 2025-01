Mirko Vucinic allo Stadium per Juventus-Benfica saluta i tifosi: 'Fino alla fine!' VIDEO

Getty Images

Il saluto di Vucinic ai tifosi della Juve

C'è un altro graditissimo ospite all'Allianz Stadium per assistere a Juventus-Benfica. Si tratta di Mirko Vucinic. L'ex attaccante montenegrino, che ha vestito la maglia della Juve dal 2011 al 2014, vincendo tre Scudetti. L'attaccante montenegrino, per l'occasione, ha voluto mandare un messaggio al popolo bianconero a pochi minuti dal calcio d'inizio del match tra i bianconeri e i portoghesi, sfida valevole per l'ultima giornata della fase campionato di Champions League.