La partita di Miretti in Genoa-Bologna

Ilè riuscito ad acciuffare in pareggio importantissimo, per la classifica e per il morale, contro il Bologna. Il Grifone, sotto 0-2 contro il, è riuscito a risalire la china fino a strappare il definitivo 2-2 grazie alla doppietta decisiva di. In altre parole una bocca d'ossigeno per Alberto Gilardino che, in caso di nuovo ko, avrebbe visto la propria panchina fortemente a rischio. Al match ha preso parte anche una vecchia conoscenza della Juventus, il cui cartellino è di fatto ancora di proprietà bianconera: Fabio Miretti.Nel 3-5-1-1 di Alberto Gilardino, Miretti è stato schierato in qualità di sottopunta. Il classe 2003 è rimasto in campo per poco più di un'ora. Al 65', infatti, Gilardino l'ha richiamato in panchina e ha inserito Zanoli.