L'atto di responsabilità del giocatore

Fabioforse è stato uno dei giocatori più discussi della passata stagione bianconera. Le qualità del ragazzo non si discutono e i margini di miglioramento sono ampi. Eppure la sensazione che aleggia su di lui è quella di un centrocampista promettente, ma a cui manchi il carattere per potersi affermare in prima squadra.Nel giorno della conferenza stampa di presentazione, Thiago Motta si è espresso chiaramente sul giovane centrocampista bianconero : "Ha firmato una grande e bella responsabilità. Continuare a giocare in un grande club come la Juve. Sono contento che sarà con noi, ci darà una mano". Parole molto forti da parte del nuovo allenatore della, dichiarazioni che delineano un doppio futuro per. In primo luogo quello sulle responsabilità, perché vuol dire che il giocatore sarà chiamato a dimostrare sul campo di meritarsi una maglia importante come quella bianconera.In secondo luogo potrebbe anche essere una conferma della sua permanenza in bianconero, come sottolinea l'ultima parte della dichiarazione. Una stagione come quella alla porte, sicuramente la più lunga nella storia del calcio, porterà un corposo dispendio di energie. Di conseguenzatroverà il suo spazio e avere tra le file un giocatore che, nonostante gli alti e i bassi, vanta già 74 presenze in maglia bianconera può essere molto utile.





