Prosegue il momento no del, sconfitto anche all'Olimpico contro la. Il Grifone è stato infatti sconfitto per 3-0 dalla squadra allenata da Marco Baroni, trascinata dai goal decisivi di Noslin, Pedro e Vecino. Lazio-Genoa è stata anche la partita di, schierato in mezzo al campo nel pacchetto a quattro di Gilardino non è riuscito a lasciare il segno. Al netto di una prestazione non esaltante, il classe 2003 ha qualche responsabilità anche sul goal che ha portato in vantaggio la Lazio. La sua partita si è poi chiusa al 63', quando Alberto Gilardino l'ha tolto dal campo per lasciare spazio a Badelj.