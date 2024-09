Impatto non positivo per Fabio Miretti con la maglia del Genoa. Il centrocampista, in prestito dalla Juventus, ha avuto un periodo complicato inizialmente a causa di alcuni acciacchi fisici. In serata il giocatore è sceso in campo per la prima volta con la maglia del Grifone nel match di Coppa Italia contro la Sampdoria, ma il suo esordio è tutto da dimenticare. Incaricato a battere il primo calcio di rigore, il giocatore apre troppo il piatto destro e mette fuori. A vincere alla fine è la Sampdoria, che approda così alla prossima fase della manifestazione.