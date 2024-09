Nuovo infortunio per Miretti: cosa è successo

Non sembra esserci pace perin questo avvio di stagione traIl centrocampista italiano infatti, dopo l'infortunio al piede che lo ha tenuto fuori nelle prime partite di campionato, si è di nuovo fermato in allenamento.Precedentemente, Miretti aveva avuto un problema traumatico al piede quando ancora era allan questi giorni il nuovo giocatore del Genoa stava recuperando dall'infortunio ma come racconta Sky Sport, nell'allenamento odierno, il classe 2003 ha avuto un altro problema, questa volta di natura muscolare. Da capire l'entità dell'infortunio e quando potrà fare il suo esordio con la maglia rossoblù.