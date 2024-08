Il Genoa spinge forte

Con il probabile reintegro in rosa di Weston McKennie, la Juventus potrebbe confezionare un'altra operazione in uscita per quanto riguarda il centrocampo. Il club bianconero, infatti, è pronto ad incontrare l'entourage di Fabio Miretti per valutare la possibilità che il classe 2003 lasci la Juve prima del 31 agosto per andare a sviluppare una nuova esperienza, sempre in Serie A.E' il Genoa il club interessato a Fabio Miretti e nel corso della giornata di venerdì 16 agosto andrà in scena un colloquio tra lo stato maggiore bianconero e gli agenti del ragazzo per imbastire un discorso che potrebbe portare il numero 20 bianconero a Genova, con i rossoblù - capitanati dal tecnico Alberto Gilardino - che già da diverso tempo hanno messo nel mirino il centrocampista cresciuto nel settore giovanile bianconero.





