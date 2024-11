Da quanto tempo non segnava?



La stagione al Genoa

Il ritorno al gol di Fabioè la notizia più brillante del pareggio per 2-2 tranella 13ª giornata della Serie A Enilive 2024/2025. Il classe 2003, attualmente in prestito dalla Juventus, ha trovato la sua prima rete con la maglia rossoblù, siglando un gol nel secondo tempo che ha contribuito a riacciuffare un punto importante per il Grifone. Un momento significativo per il giovane talento di Pinerolo, che dopo un periodo di difficoltà, sembra ritrovare fiducia e forma fisica.La rete contro il Cagliari ha un valore speciale per: è la sua settima in carriera nei club in 116 partite ufficiali. Di queste, quattro sono arrivate con la Juventus Under 23, due con la prima squadra bianconera e ora una con il Genoa. La sua ultima rete in campionato risaliva al 5 novembre 2023, in Fiorentina-Juventus (0-1), mentre la più recente in assoluto era stata siglata in Coppa Italia, il 4 gennaio 2024, durante la vittoria per 6-1 contro la Salernitana.Parlando del gol, Miretti ha evidenziato le somiglianze con la rete contro la Fiorentina della scorsa stagione: "Diciamo che sono due gol un po’ diversi, ma devo dire grazie ai compagni di squadra che in entrambe le occasioni mi hanno permesso di fare gol, l’anno scorso Kostić, quest’anno Thorsby". Un gesto di gratitudine che dimostra la maturità di un giocatore sempre più consapevole del gioco di squadra.Per Miretti, questa stagione rappresenta una tappa fondamentale per il suo sviluppo. Lontano dalle pressioni di Torino, il prestito algli sta offrendo l’opportunità di crescere e consolidare il suo ruolo da protagonista. Dopo un infortunio che ne ha rallentato il rendimento, il trequartista ha ammesso di aver faticato a ritrovare la condizione ideale: "Devo ammettere che pensavo di entrare in forma prima, invece ho fatto un po’ più fatica del previsto. La cosa importante, però, è che ho sempre sentito la fiducia di tutto il gruppo, dai compagni di squadra alla società, passando per lo staff".Questa fiducia si riflette anche nel lavoro con il nuovo tecnico del Genoa, Patrick Vieira, che ha preso in mano la squadra poche settimane fa. Miretti ha spiegato come il mister stia trasmettendo le sue idee: "Mr. Vieira ci ha trasmesso subito le sue idee. Penso che man mano che giocavamo abbiamo preso sempre più fiducia". Nonostante il rammarico per il pareggio, il Genoa sta mostrando segnali di crescita sotto la guida di Vieira, e Miretti ne è uno degli interpreti principali.