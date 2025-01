Altra giornata positiva, quella di ieri, per. Il centrocampista di proprietà dellaè stato in campo per 79 minuti nel lunch match delcontro il Parma, in cui ha servito l'assist a Morten Frendrup per il goal dell'1-0, risultato che è stato poi mantenuto fino al fischio finale. Un buon momento per il classe 2003, che ha raggiunto quota 15 presenze con i rossoblù tra campionato (14) e Coppa Italia (1), con una rete e due passaggi decisivi. I bianconeri lo osservano sempre a distanza, per monitorarne i progressi in questa sua stagione in prestito.