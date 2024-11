Altra serata difficile per. Il giovane centrocampista di proprietà dellaè entrato in campo al 46' del match tra il suoe il Como, con l'obiettivo di aiutare la squadra rossoblù sotto di un goal, ma la sua partita è terminata ancora prima del fischio finale: al 95', pochi minuti dopo la rete dell'1-1 segnata da Alessandro Vogliacco, Alberto Gilardino ha infatti richiamato in panchina il classe 2003 per mandare nella mischia l'attaccante Alessandro Marcandalli, nel tentativo di completare la rimonta. Il risultato, però, non è cambiato. Scarso il contributo offerto questa sera da Miretti, che al Genoa non è ancora riuscito a rendersi protagonista.