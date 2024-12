Quando torna a disposizione Arek Milik?

Una o due settimane, poi lo vedremo. E capiremo anche cos'accadrà sul mercato. La Juventus è pronta a riabbracciare Arek, lo conferma Cristiano Giuntoli a DAZN , a pochi minuti da Monza-Juve."Sta molto bene - la sua risposta -, ha cominciato a fare il campo. In 1-2 settimane con la squadra a fare allenamento, per i primi di gennaio sarà a disposizione".Ecco, seguendo quanto raccontato dal direttore bianconero, l'attaccante polacco sarà pronto dopo la Supercoppa Italiana. La sensazione alla Continassa è che, chiusa l'esperienza in Arabia Saudita, Thiago Motta possa riaverlo quantomeno in gruppo, dandogli fiducia e minutaggio. Naturalmente in forma graduale.Milik può rappresentare il primo acquisto di gennaio, e non sarà una banalità. Tutt'altro. "Abbiamo sofferto le rotazioni", ha confermato Giuntoli. E ora la Juve può cambiare, persino il proprio volto.