Cristiano, a DAZN, parla così prima di Monza-Juventus."Hancko? Ci guardiamo intorno, bravo calciatore che seguiamo da tempo, al momento non è il solo. Stiamo alla finestra in attesa che vengano scoperte le carte. Dietro dobbiamo fare sicuramente qualcosa"."Cos'era nella vostra testa? Immaginando la squadra, partendo da zero, abbiamo cercato di mettere più tasselli di quelli che avevamo in testa, la completezza della squadra sarà nei prossimi mercati. Tutto non si poteva fare. Koop poteva dare in regia, in rifinitura, da mezzala. Abbiamo cercato di prenderlo, e ce l'abbiamo fatta. Non abbiamo fatto chissà quali cose, ma ha fatto 4 gol, due annullati, ha fatto 2 gol, molto belli. Può giocare in più posizioni, siamo contenti. Sappiamo che farà una parabola ascendente importante".- "Ad ora la nostra desiderata è quella di cercare di sopperire alle assenze, così lontane dal mercato. Sofferte le rotazioni, dietro dobbiamo fare qualcosa. Non vogliamo muovere nessuno, poi sarà il mercato a dirci".- "Sta molto bene, ha cominciato a fare il campo. In 1-2 settimane con la squadra a fare allenamento, per i primi di gennaio sarà a disposizione".