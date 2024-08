L'infortunio è alle spalle

Le parole di Thiago Motta

Milik può rimanere come vice Vlahovic?

Le situazioni decisamente ingarbugliate in casasono ancora molte quando, calendario alla mano, mancano dieci giorni all'esordio incontro ile tre settimane al termine della sessione estiva di calciomercato. Da monitorare c'è ovviamente la situazione riguardante, ovvero un altro calciatore bianconero il cui futuro è ancora tutto da decifrare.Milik ha recuperato dall'infortunio al ginocchio patito con la maglia della Polonia e che l'ha costretto a saltare Euro 2024. Dopo l'operazione al menisco, il classe 1994 ha intrapreso il proverbiale percorso di recupero ed è tornato finalmente a disposizione riprendendo regolarmente gli allenamenti alla Continassa.Il futuro sportivo di Milik, però, rimane un nodo tutto da sciogliere. Thiago Motta dopo l'amichevole col Brest l'ha incluso nella lista dei giocatori che potrebbero non fare più parte del progetto tecnico bianconero e che di conseguenza sono chiamati a cercare e possibilmente a trovare soluzioni alternative.Attenzione, però, ai prossimi sviluppi di mercato. Il calciatore ex Napoli rimane sulla lista dei partenti ma è proprio dagli intrecci del calciomercato che potrebbe arrivargli un assist buono per rilanciare le proprie quotazioni in bianconero. La Juve, dopo aver visto sfumare anche Todibo, ha ancora diverse priorità sul mercato da sbrigare, su tutte le caselle del difensore, del trequartista e degli esterni d'attacco. Di conseguenza tempi e margini per portare a Torino anche un vice Vlahovic potrebbero non esserci o comunque essere molto ridotti. A quel punto, la Juve potrebbe pensare di ritornare su suoi passi e affidare nuovamente a Milik il ruolo di backup del centravanti serbo. Una mossa che andrebbe a colmare una delle tante lacune presenti in rosa evitando un'ulteriore spesa. In tal senso, l'avvicinarsi inesorabilmente alla fine del mercato non fa che aumentare le chances del centravanti polacco.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui