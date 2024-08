Juve, le condizioni di Milik

A una decina di giorni dall'inizio del campionato di Serie A, tutto fa pensare chesia di nuovo parte del gruppo squadra di. Tanti, troppi gli altri fronti di mercato aperti per Cristiano Giuntoli, che sembra aver rimandato la ricerca di un vice di Dusan Vlahovic puntando di nuovo, con il placet del tecnico, sul polacco. Che dopo essersi infortunato al menisco alle porte dell'Europeo, con tanto di intervento chirurgico, si era posto l'obiettivo di essere pronto per l'inizio della stagione, seguendo poi la riabilitazione necessaria senza rischi di ricadute.Stando a La Gazzetta dello Sport, per Milik non è ancora scattato il semaforo verde per l'amichevole in Svezia di domani contro l', ultimo test dellapre campionato: per lui sarà decisivo l'allenamento di questa mattina, dal quale si potrà capire se sarà nelle condizioni di unirsi alla squadra per la trasferta e, magari, scendere in campo per iniziare a mettere qualche minuto nelle gambe.





