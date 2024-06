Infortunio Milik: le condizioni

L'esatta entità dell'infortunio è ancora da definire, e con essa i tempi di recupero, ma intanto è già certo che Areknon prenderà parte all'imminentecon la. La conferma è arrivata poco fa dal CT Michal Probierz, dopo l'infortunio patito questa sera durante l'amichevole contro l'Ucraina. L'attaccante della è stato costretto a lasciare il campo qualche istante dopo il fischio d'inizio del match , zoppicando vistosamente e sorretto da due uomini dello staff medico della sua Nazionale.Il problema fisico si è originato da un'entrata pericolosa dell'ex Atalanta Ruslan, che lo ha colpito duramente sullo stinco nel tentativo di intercettare il pallone. La torsione innaturale subita dal ginocchio era subito apparsa nella sua gravità, allo stesso giocatore classe 1994 ma anche ai suoi compagni tra cui Wojciech, che appena possibile lo ha raggiunto negli spogliatoi insieme a Robert Lewandowski per rincuorarlo. Si attendono ora di capire con precisione i tempi di recupero.