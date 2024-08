Il Genoa su Milik: la situazione

A una settimana esatta dall'esordio in campionato contro il Como, la sensazione è che in casaci sia ancora molto da fare sul mercato , sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite. Tra i giocatori al possibile passo di addio figura anche, non convocato per l'amichevole di ieri con l'Atletico Madrid ma pure - per onor di cronaca - alle prese con gli ultimi step del suo percorso di recupero dall'infortunio. In merito al polacco, considerato ai margini del progetto di Thiago Motta, si è parlato anche della possibilità di un reintegro nel gruppo squadra come vice di Dusan Vlahovic, ma al momento non è da escludere nessuno scenario.Neanche quello di un suo cambio di casacca, nello specifico con un trasferimento in Liguria. La Repubblica, infatti, parla di un interessamento da parte del, con Alberto Gilardino che lo considera una priorità. Secondo il quotidiano, per facilitare il trasferimento la Juventus potrebbe essere disposta a contribuire parzialmente al pagamento del suo ingaggio, che ammonta a. Si attendono aggiornamenti…





