Milik vice Vlahovic? L'idea di Thiago Motta

Situazione in via di sviluppo per quanto riguarda l'attacco della Juventus. Una delle poche certezze è Dusan Vlahovic. Al momento, l'alternativa al serbo è Arek Milik, che è rimasto a Torino per recuperare dall'infortunio. Ma rimarrà in rosa? Ecco cosa ne pensa Thiago Motta.L'impressione su Milik, riferisce calciomercato.com, è che Motta preferisca attaccanti più mobili e veloci, ma in assenza di offerte adeguate, il polacco potrebbe anche restare, per continuare a fare il vice-Vlahovic. Dipenderà quindi dal mercato anche se il tecnico italo brasiliano preferirebbe un profilo diverso come riserva di Vlahovic.