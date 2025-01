Milik al JMedical: controlli anche per il polacco VIDEO

Milik al JMedical

Passaggio al J|Medical questa mattina anche per. L'attaccante si è presentato al centro medico bianconero intorno alle 10.30, probabilmente per qualche controllo previsto nel suo percorso di recupero dall'infortunio al polpaccio, arrivato dopo quello al menisco che lo ha costretto a fermarsi già in estate. Al momento non c'è una data per il rientro del polacco, tanto che laha deciso di intervenire sul mercato ingaggiando in prestito Randal Kolo Muani , il quale dunque non sarà un "semplice" vice di Dusan Vlahovic.