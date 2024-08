In vista delle prossime elezioni per la Presidenza della Lega Serie A, il nome di Ivan Zazzaroni emerge come possibile candidato. Secondo MilanoFinanza, la corsa per la presidenza è appena iniziata e si sta già discutendo dei vari aspiranti. L'attuale presidente, Lorenzo Casini, ha svolto un lavoro significativo, rendendo la selezione del successore particolarmente complessa. Tra i candidati considerati, il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha ottenuto il sostegno di alcuni manager, incluso l’ad del Monza, Adriano Galliani, che già a luglio aveva avanzato il nome di Zazzaroni in discussioni informali.