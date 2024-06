Milan, valutazioni su Rabiot: la novità

L'offerta della Juventus per Rabiot

La Juventus aspetta la risposta da parte didopo la proposta che il club bianconero ha fatto al francese. Intanto però arrivano novità su questo fronte, con il Milan che avrebbe preso informazioni sulla fattibilità dell'operazione secondo quanto riportato da"Per il centrocampo il Milan valuta Rabiot, 29 anni, in scadenza con la Juventus. Ci sono stati dei colloqui per prendere informazioni sulla fattibilità dell'operazione e sulle richieste d'ingaggio", quanto si legge. Rabiot sta ancora valutando l'opzione migliore per il suo futuro.Come un anno fa, Rabiot si ritrova a poche settimane dalla scadenza del contratto senza ancora aver preso una decisione. La Juventus, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, he adesso attende una risposta dal centrocampista. Già nei prossimi giorni può esserci la svolta definitiva, in un senso o nell'altro.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.