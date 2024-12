Problema muscolare pernel match in corso allo stadio Bentegodi tra. L'attaccante portoghese è stato costretto a lasciare il campo al 32', lasciando il posto a Theo Hernandez e facendo alzare Alex Jimenez. Possibile tegola, dunque, per Paulo Fonseca, anche se le condizioni del giocatore rossonero restano tutte da valutare: al momento dell'uscita dal campo Leao si toccava la coscia, lasciando appunto intendere un fastidio di natura muscolare (come uno dei tanti che hanno colpito di recente la). Se ne saprà certamente di più nelle prossime ore, quando sarà sottoposto agli esami del caso.