Perché il Milan fa ricorso?

Ricorso Milan: cosa può succedere

Ilha presentato in via formale il ricorso al TAR contro il rinvio a data da destinarsi della partita contro il, che si sarebbe dovuta giocare allo Stadio Dell'Ara lo scorso 26 ottobre. Il match era stato infatti rinviato, su iniziativa da parte del sindaco di Bologna, a causa delle avverse condizioni atmosferiche che avevano creato parecchi danni e disagi nella regione dell'Emilia Romagna.Una decisione alla quale il Milan si era fermamente opposto, invocando la disputa del match a porte chiuse o in alternativa su un campo neutro, con il Castellani di Empoli individuato come potenziale alternativa. Tuttavia, la decisione è stata irremovibile e la partita non si è dunque giocata. Nella giornata di oggi, però, ecco la nuova mossa del Milan.Per il Milan, infatti, c'è stata la volontà di appellarsi al TAR così che questa decisione possa rappresentare un precedente in grado di cambiare continuamente lo svolgimento regolare del campionato di Serie A: "La decisione deve essere considerata iniqua, incoerente e priva delle opportune e fondamentali giustificazioni".Secondo il Corriere della Sera se il Milan vincerà il ricorso al TAR, il risarcimento per il rinvio della partita, che secondo i rossoneri si sarebbe potuta giocare in campo neutro o a porte chiuse, sarà devoluto a Fondazione Milan per la realizzazione di iniziative benefiche.Non ci sarà nessuna vittoria a tavolino o successi senza giocare insomma, considerando che la partita contro il Bologna è prevista nelle prime settimane del 2025.