la conferma dopo le ultime voci è arrivata dall'amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, che ha riposto ad alcune domande di Jugones di El Chiringuito.È possibile che Rafa Leao giochi al Barcellona in questa stagione?"No".Non è possibile?"Zero possibilità".Rafa Leao resterà al Milan in questa stagione?"Sicuramente, al 100%".Se Rafa Leao chiedesse di andar via, ci sarebbero possibilità?"Non lo chiede. Soddisfatto? Chiaro?".Il Barcellona continua la ricerca di un esterno offensivo e il nome più caldo è quello che porta a Federico Chiesa; le parti sono in contatto e la svolta per la cessione dalla Juve potrebbe essere vicina.