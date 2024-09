Milan-Juventus, data e orario del match

Nei giorni scorsi sono uscite le date delle prossime partite di campionato, con anticipi e posticipi.L'andata si giocherà a San Siro. Ecco quando è in programma il big match tra Milan e Juventus.La Juventus sfiderà i rossoneri il 23 novembre, dopo quindi la terza sosta delle nazionali. Il match è stato programmato nella giornata di Sabato alle ore 18. Ovviamente sarà un appuntamento molto importante per entrambe le squadre, che pochi giorni dopo saranno impegnate anche in Champions League. La Juve contro l'Aston Villa mentre il Milan contro il Bratislava.